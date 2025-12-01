Cinéma Le Jour J Ou pas… Salle des fêtes Sainte-Jamme-sur-Sarthe

Salle des fêtes Rue André Guérin Sainte-Jamme-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2025-12-12 20:00:00
fin : 2025-12-12 22:00:00

Séance de cinéma avec le Cinéambul.
Avec Kev Adams et Didier Bourdon.   .

Salle des fêtes Rue André Guérin Sainte-Jamme-sur-Sarthe 72380 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 27 60 12 

English :

Film show with Cinéambul.

German :

Filmvorführung mit dem Cinéambul.

Italiano :

Rassegna cinematografica con Cinéambul.

Espanol :

Proyección de películas con Cinéambul.

