Cinéma Le Jour J Ou pas… Salle des fêtes Sainte-Jamme-sur-Sarthe

Cinéma Le Jour J Ou pas…

Salle des fêtes Rue André Guérin Sainte-Jamme-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2025-12-12 20:00:00

fin : 2025-12-12 22:00:00

2025-12-12

Séance de cinéma avec le Cinéambul.

Avec Kev Adams et Didier Bourdon. .

English :

Film show with Cinéambul.

German :

Filmvorführung mit dem Cinéambul.

Italiano :

Rassegna cinematografica con Cinéambul.

Espanol :

Proyección de películas con Cinéambul.

