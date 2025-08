5e édition Festival du Film Libanais de France Cinéma Le Lincoln Paris

5e édition Festival du Film Libanais de France Cinéma Le Lincoln Paris jeudi 9 octobre 2025.

Dans un contexte de violations massives du droit international, d’effondrement économique et d’exil contraint, le cinéma libanais affirme plus que jamais son rôle de résistance par l’art, la mémoire et la transmission.

Identités plurielles et luttes sociales au cœur de l’édition 2025

Cette édition-anniversaire propose une exploration du Liban d’aujourd’hui, à travers des récits de genre, de féminisme, d’exil et de quête de sens. Films récents, œuvres de patrimoine et de matrimoine composent une programmation qui célèbre la diversité des territoires libanais, de Tripoli au Sud Liban, en passant par Beyrouth. La mémoire collective, en filigrane, nourrit une créativité vibrante, entre résistance politique, urgence écologique, humour et poésie.

Les jeunes cinéastes à l’honneur

Au programme de cette 5e édition :

· Une compétition de courts métrages, avec sa catégorie réservée aux étudiant·e·s,

· Des films inédits et en avant-première,

· Une section patrimoine et matrimoine consacrée à des figures emblématiques du cinéma libanais,

· Des rencontres professionnelles, master classes, tables rondes et débats avec les équipes de films,

· Une programmation hors les murs en liens avec les partenaires du festival.

Depuis sa création, le festival accorde une place centrale à la jeune création, en tissant des partenariats avec plusieurs universités libanaises. Cette démarche accompagne l’émergence d’une nouvelle génération d’auteurs et d’autrices engagé·es, porteurs de regards neufs sur leur société.

Des soutiens renouvelés et une ambition partagée

La Ville de Paris et La Vallée Village renouvellent leur soutien à cette initiative culturelle qui favorise les ponts entre les sphères artistiques libanaises et françaises.

Informations pratiques

· Du 9 au 16 octobre 2025

· Du 10 au 16 octobre : Programmation au cinéma Le Lincoln, Paris 8e

· Jeudi 9 octobre : Ouverture à l’Institut du monde arabe (IMA) Paris 5e

Le Festival du Film Libanais de France célèbre cette année sa 5e édition, du 9 au 16 octobre 2025, à Paris. Le cinéma Le Lincoln accueillera à nouveau cette année la compétition de courts métrages et, l’Institut du monde arabe, l’ouverture, le jeudi 9 octobre.

Du jeudi 09 octobre 2025 au jeudi 16 octobre 2025 :

payant

Réservation à venir sur le site https://www.multicine.fr/

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-09T02:00:00+02:00

fin : 2025-10-17T01:59:59+02:00

Date(s) :

Cinéma Le Lincoln 14 rue Lincoln 75008 Paris

contact@festivalfilmlibanais.fr https://www.facebook.com/fflfofficial https://www.facebook.com/fflfofficial