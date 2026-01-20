Cinéma Le Mage du Kremlin Bischwiller

Cinéma Le Mage du Kremlin

31 rue de Vire Bischwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-02-25 20:00:00

fin : 2026-02-25 22:25:00

Date(s) :

2026-02-25

Russie, années 1990 alors que l’URSS s’effondre, un jeune homme à l’intelligence redoutable, Vadim Baranov, devient le conseiller officieux d’un ancien agent du KGB promis à un pouvoir absolu, le futur Tsar Vladimir Poutine. Au cœur du nouveau pouvoir russe, il façonne discours et images, mais se heurte à Ksenia, une femme libre et insaisissable.

Tiré du livre éponyme, Le Mage du Kremlin est une plongée dans les arcanes du pouvoir, un récit où chaque mot dissimule une faille.

Réalisateur Olivier Assayas.

Avec Paul Dano, Jude Law, Alicia Vikander.

Thriller En VOST

Mostra de Venise 2025

English :

Russia, 1990s: as the USSR collapses, a young man of formidable intelligence, Vadim Baranov, becomes the unofficial advisor to a former KGB agent destined for absolute power, the future Tsar Vladimir Putin. At the heart of the new Russian power, he shapes speeches and images, but comes up against Ksenia, a free-spirited and elusive woman.

