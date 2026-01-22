Cinéma Le Mage du Kremlin Saint-Affrique

Cinéma Le Mage du Kremlin

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Début : Vendredi 2026-02-04

fin : 2026-02-06

2026-02-04 2026-02-05 2026-02-06 2026-02-08 2026-02-10

Russie, dans les années 1990. L’URSS s’effondre. Dans le tumulte d’un pays en reconstruction, un jeune homme à l’intelligence redoutable, Vadim Baranov, trace sa voie.

Tout public

D’abord artiste puis producteur de télé-réalité, il devient le conseiller officieux d’un ancien agent du KGB promis à un pouvoir absolu, le futur Tsar Vladimir Poutine.

Plongé au cœur du système, Baranov devient un rouage central de la nouvelle Russie, façonnant les discours, les images, les perceptions. Mais une présence échappe à son contrôle Ksenia, femme libre et insaisissable, incarne une échappée possible, loin des logiques d’influence et de domination.

Quinze ans plus tard, après s’être retiré dans le silence, Baranov accepte de parler. Ce qu’il révèle alors brouille les frontières entre réalité et fiction, conviction et stratégie. Le Mage du Kremlin est une plongée dans les arcanes du pouvoir, un récit où chaque mot dissimule une faille.

1 janvier 2026 en salle | 2h 25min | Thriller

De Olivier Assayas|

Par Olivier Assayas, Emmanuel Carrère

Avec Paul Dano, Jude Law, Alicia Vikander

Titre original The Wizard Of The Kremlin .

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr

English :

Russia, in the 1990s. The USSR is collapsing. In the turmoil of a rebuilding country, a young man of formidable intelligence, Vadim Baranov, charts his course.

