Cinéma le mois du documentaire La Ferté Macé

Explorez le mois du documentaire à travers 8 films captivants. Chaque projection est une opportunité de voyager d’explorer et de vivre des moments particuliers au cinéma, parfois marqués par des sujets forts ou bouleversants.

Au programme de ce mois du documentaire Soundtrack to a coup d’état, 10e chambre instants d’audience, the neon people, Wu-tang experience, Wilding retour à la nature sauvage, the pickers, les cavaliers des terres sauvages, Imago .

cinéma La Ferté Macé 61600 Orne Normandie

