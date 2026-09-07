Cinéma : Le Monde à l’endroit, en présence de la réalisatrice et des Rosies Place du Temple Montélimar
dimanche 4 octobre 2026 · Place du Temple · Montélimar
Informations pratiques
Montélimar
Cinéma : Le Monde à l’endroit, en présence de la réalisatrice et des Rosies
Place du Temple Cinéma Les templiers Montélimar Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 16:00:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Séance spéciale, en présence de la réalisatrice Sylvie Meyer et du collectif féministe Les Rosies (Montélimar). Suivie d’un échange.
Le Monde à l’endroit
1h28
.
Place du Temple Cinéma Les templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
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English :
Special screening, with director Sylvie Meyer and the feminist collective Les Rosies (Mételimar) in attendance. Followed by a discussion.
Le Monde à l’endroit
1 hr 28 min
L’événement Cinéma : Le Monde à l’endroit, en présence de la réalisatrice et des Rosies Montélimar a été mis à jour le 2026-09-07 par Montélimar Tourisme Agglomération
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