Cinéma : Le Monde à l’endroit, en présence de la réalisatrice et des Rosies Place du Temple Montélimar

Informations pratiques

Montélimar

Cinéma : Le Monde à l’endroit, en présence de la réalisatrice et des Rosies

Place du Temple Cinéma Les templiers Montélimar Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 16:00:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Séance spéciale, en présence de la réalisatrice Sylvie Meyer et du collectif féministe Les Rosies (Montélimar). Suivie d’un échange.

Le Monde à l’endroit

1h28

.

Place du Temple Cinéma Les templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

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English :

Special screening, with director Sylvie Meyer and the feminist collective Les Rosies (Mételimar) in attendance. Followed by a discussion.

Le Monde à l’endroit

1 hr 28 min

L’événement Cinéma : Le Monde à l’endroit, en présence de la réalisatrice et des Rosies Montélimar a été mis à jour le 2026-09-07 par Montélimar Tourisme Agglomération