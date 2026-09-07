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Cinéma : Le Monde à l’endroit, en présence de la réalisatrice et des Rosies Place du Temple Montélimar

dimanche 4 octobre 2026 · Place du Temple · Montélimar

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Place du Temple
Adresse
Cinéma Les templiers
Ville
26200 Montélimar
Département
Drôme
Tarif
5 5 5 Tarif réduit

Montélimar

Cinéma : Le Monde à l’endroit, en présence de la réalisatrice et des Rosies

Place du Temple Cinéma Les templiers Montélimar Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 16:00:00
fin : 2026-10-04

Date(s) :
2026-10-04

Séance spéciale, en présence de la réalisatrice Sylvie Meyer et du collectif féministe Les Rosies (Montélimar). Suivie d’un échange.
Le Monde à l’endroit
1h28
  .

Place du Temple Cinéma Les templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77  cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

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English :

Special screening, with director Sylvie Meyer and the feminist collective Les Rosies (Mételimar) in attendance. Followed by a discussion.
Le Monde à l’endroit
1 hr 28 min

L’événement Cinéma : Le Monde à l’endroit, en présence de la réalisatrice et des Rosies Montélimar a été mis à jour le 2026-09-07 par Montélimar Tourisme Agglomération

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