Cinéma : Le Monde à l’endroit Place du Temple Montélimar
mercredi 30 septembre 2026 · Place du Temple · Montélimar
Informations pratiques
Montélimar
Cinéma : Le Monde à l’endroit
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30
fin : 2026-10-13
Date(s) :
2026-09-30
Le Monde à l’endroit
1h28
Réalisé par Sylvie Meyer
Avec Sandrine Bonnaire, Marianne Denicourt, Isild Le Besco
France / documentaire
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Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
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English :
Le Monde: The Place
1 hr 28 min
Directed by Sylvie Meyer
Starring Sandrine Bonnaire, Marianne Denicourt, Isild Le Besco
France / documentary
L’événement Cinéma : Le Monde à l’endroit Montélimar a été mis à jour le 2026-09-04 par Montélimar Tourisme Agglomération
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