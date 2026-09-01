Cinéma : Le Monde à l’endroit Place du Temple Montélimar

Informations pratiques

Montélimar

Cinéma : Le Monde à l’endroit

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30

fin : 2026-10-13

Date(s) :

2026-09-30

Le Monde à l’endroit

1h28



Réalisé par Sylvie Meyer

Avec Sandrine Bonnaire, Marianne Denicourt, Isild Le Besco

France / documentaire

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Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

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English :

Le Monde: The Place

1 hr 28 min

Directed by Sylvie Meyer

Starring Sandrine Bonnaire, Marianne Denicourt, Isild Le Besco

France / documentary

L’événement Cinéma : Le Monde à l’endroit Montélimar a été mis à jour le 2026-09-04 par Montélimar Tourisme Agglomération