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AGENDA · Montélimar

Cinéma : Le Monde à l’endroit Place du Temple Montélimar

mercredi 30 septembre 2026 · Place du Temple · Montélimar

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
mardi 13 octobre 2026
Lieu
Place du Temple
Adresse
Cinéma Les Templiers
Ville
26200 Montélimar
Département
Drôme
Tarif
5 5 5 Tarif réduit

Montélimar

Cinéma : Le Monde à l’endroit

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30
fin : 2026-10-13

Date(s) :
2026-09-30

Le Monde à l’endroit
1h28

Réalisé par Sylvie Meyer
Avec Sandrine Bonnaire, Marianne Denicourt, Isild Le Besco
France / documentaire
  .

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77  cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

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English :

Le Monde: The Place
1 hr 28 min

Directed by Sylvie Meyer
Starring Sandrine Bonnaire, Marianne Denicourt, Isild Le Besco
France / documentary

L’événement Cinéma : Le Monde à l’endroit Montélimar a été mis à jour le 2026-09-04 par Montélimar Tourisme Agglomération

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