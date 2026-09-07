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AGENDA · Montélimar

Cinéma Le Monde à l’envers Place du Temple Montélimar

dimanche 18 octobre 2026 · Place du Temple · Montélimar

Informations pratiques

Début
dimanche 18 octobre 2026
Fin
mardi 20 octobre 2026
Lieu
Place du Temple
Adresse
Cinéma Les Templiers
Ville
26200 Montélimar
Département
Drôme
Tarif
4 4 4

Montélimar

Cinéma Le Monde à l’envers

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18
fin : 2026-10-20

Date(s) :
2026-10-18

Le monde à l’envers
45 min

à partir de 3 ans

Réalisé par Arnaud Demyunck, Noé Garcia, Erwan Hette
France, Belgique / animation
  .

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77  cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

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English :

The World Upside Down
45 min

Ages 3 and up

Directed by Arnaud Demyunck, Noé Garcia, Erwan Hette
France, Belgium / animation

L’événement Cinéma Le Monde à l’envers Montélimar a été mis à jour le 2026-09-07 par Montélimar Tourisme Agglomération

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