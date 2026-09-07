Cinéma Le Monde à l’envers Place du Temple Montélimar
dimanche 18 octobre 2026 · Place du Temple · Montélimar
Informations pratiques
Montélimar
Cinéma Le Monde à l’envers
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18
fin : 2026-10-20
Date(s) :
2026-10-18
Le monde à l’envers
45 min
à partir de 3 ans
Réalisé par Arnaud Demyunck, Noé Garcia, Erwan Hette
France, Belgique / animation
.
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The World Upside Down
45 min
Ages 3 and up
Directed by Arnaud Demyunck, Noé Garcia, Erwan Hette
France, Belgium / animation
L’événement Cinéma Le Monde à l’envers Montélimar a été mis à jour le 2026-09-07 par Montélimar Tourisme Agglomération
À voir aussi à Montelimar (Drôme)
- Cinéma Home Stories aux Templiers Place du Temple Montélimar 16 septembre 2026
- Lecture Histoires bidouillées Médiathèque Intercommunale Montélimar 16 septembre 2026
- Dry Leaf, Les Templiers, Montélimar 16 septembre 2026
- Cinéma Dry Leaf aux Templiers Place du Temple Montélimar 16 septembre 2026
- Les rendez-vous au MAC Les mots de Nicolas Bouvier Place Provence Montélimar 17 septembre 2026