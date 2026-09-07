Cinéma Le Monde à l’envers Place du Temple Montélimar

Informations pratiques

Montélimar

Cinéma Le Monde à l’envers

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18

fin : 2026-10-20

Date(s) :

2026-10-18

Le monde à l’envers

45 min



à partir de 3 ans



Réalisé par Arnaud Demyunck, Noé Garcia, Erwan Hette

France, Belgique / animation

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Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

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English :

The World Upside Down

45 min

Ages 3 and up

Directed by Arnaud Demyunck, Noé Garcia, Erwan Hette

France, Belgium / animation

L’événement Cinéma Le Monde à l’envers Montélimar a été mis à jour le 2026-09-07 par Montélimar Tourisme Agglomération