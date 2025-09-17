Cinéma | Le Monde de Wishy Centre Culturel Langeac

Cinéma | Le Monde de Wishy Centre Culturel Langeac mercredi 17 septembre 2025.

Cinéma | Le Monde de Wishy

Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Début : 2025-09-17 17:00:00
Début : 2025-09-17 17:00:00
fin : 2025-09-17

Date(s) :
2025-09-17

1h 23min | Famille, Aventure, Animation | De Jens Møller | Par Toby Genkel | Titre original Fleak
Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes   lecinemalangeadois@gmail.com

English :

1h 23min | Family, Adventure, Animation | By Jens Møller | By Toby Genkel | Original title Fleak

German :

1h 23min | Familie, Abenteuer, Animation | Von Jens Møller | Von Toby Genkel | Originaltitel Fleak

Italiano :

1h 23min | Famiglia, avventura, animazione | Di Jens Møller | Di Toby Genkel | Titolo originale Fleak

Espanol :

1h 23min | Familia, Aventura, Animación | Por Jens Møller | Por Toby Genkel | Título original Fleak

