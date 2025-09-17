Cinéma | Le Monde de Wishy Centre Culturel Langeac
Cinéma | Le Monde de Wishy Centre Culturel Langeac mercredi 17 septembre 2025.
Cinéma | Le Monde de Wishy
Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac Haute-Loire
Début : 2025-09-17 17:00:00
fin : 2025-09-17
2025-09-17
1h 23min | Famille, Aventure, Animation | De Jens Møller | Par Toby Genkel | Titre original Fleak
Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes lecinemalangeadois@gmail.com
English :
1h 23min | Family, Adventure, Animation | By Jens Møller | By Toby Genkel | Original title Fleak
German :
1h 23min | Familie, Abenteuer, Animation | Von Jens Møller | Von Toby Genkel | Originaltitel Fleak
Italiano :
1h 23min | Famiglia, avventura, animazione | Di Jens Møller | Di Toby Genkel | Titolo originale Fleak
Espanol :
1h 23min | Familia, Aventura, Animación | Por Jens Møller | Por Toby Genkel | Título original Fleak
