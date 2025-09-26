CINÉMA LE MONDE DE WISHY Montpeyroux

CINÉMA LE MONDE DE WISHY

13 Rue des Mazes Montpeyroux Hérault

Tarif : – – 4 EUR

Début : 2025-09-26

fin : 2025-09-26

2025-09-26

Par le cinéma itinérant Alain Resnais, venez à la salle polyvalente voir le film d’animation » Le Monde de Wishy « .

Synopsis:

Tout public

Quand Thomas rencontre Wishy, une petite boule de poils venue d’un univers magique, sa vie bascule. Dans ce royaume merveilleux peuplé de créatures fantastiques, il peut remarcher, et même voler ! Mais lorsque le portail entre les mondes libère un monstre, Thomas et son nouvel ami vont devoir partir à l’aventure pour sauver leurs deux univers. .

13 Rue des Mazes Montpeyroux 34150 Hérault Occitanie

English :

Come to the Salle Polyvalente to see the animated film « Le Monde de Wishy » (Wishy’s World), presented by the Alain Resnais touring cinema.

German :

Durch das Wanderkino Alain Resnais, kommen Sie in die Mehrzweckhalle und sehen Sie sich den Animationsfilm « Wishys Welt » an.

Italiano :

Venite alla Salle Polyvalente per vedere il film d’animazione « Le Monde de Wishy », presentato dal cinema itinerante di Alain Resnais.

Espanol :

Venga a la Sala Polivalente a ver la película de animación « Le Monde de Wishy », presentada por el cine ambulante Alain Resnais.

