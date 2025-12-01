Cinéma Le Noël de petit lièvre brun La Virgule Morlaix

Cinéma Le Noël de petit lièvre brun

La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23 18:30:00

fin : 2025-12-23 19:00:00

Date(s) :

2025-12-23

À l’approche de Noël, tout le monde se presse pour réunir de quoi manger malgré le froid. La malice et l’imagination seront au rendez-vous chez les animaux de la forêt pour célébrer l’hiver comme il se doit ! Quatre contes de Noël pour apprendre à partager en toute amitié

Dès 3 ans Réservation obligatoire GRATUIT Durée 30 minutes .

La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 19 19 09

