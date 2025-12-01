Cinéma Le Noël de petit lièvre brun La Virgule Morlaix
Cinéma Le Noël de petit lièvre brun La Virgule Morlaix mardi 23 décembre 2025.
Cinéma Le Noël de petit lièvre brun
La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-23 18:30:00
fin : 2025-12-23 19:00:00
Date(s) :
2025-12-23
À l’approche de Noël, tout le monde se presse pour réunir de quoi manger malgré le froid. La malice et l’imagination seront au rendez-vous chez les animaux de la forêt pour célébrer l’hiver comme il se doit ! Quatre contes de Noël pour apprendre à partager en toute amitié
Dès 3 ans Réservation obligatoire GRATUIT Durée 30 minutes .
La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 19 19 09
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Cinéma Le Noël de petit lièvre brun Morlaix a été mis à jour le 2025-10-14 par OT BAIE DE MORLAIX