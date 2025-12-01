Cinéma Le Noël du petit lièvre brun Soultz-sous-Forêts

Cinéma Le Noël du petit lièvre brun Soultz-sous-Forêts mercredi 17 décembre 2025.

Cinéma Le Noël du petit lièvre brun

Place du Général de Gaulle Soultz-sous-Forêts Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-12-17 10:00:00

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-17

Le petit lièvre brun et ses amis découvrent la neige, la nature et l’amitié, dans un univers tendre et poétique.

Inspiré du célèbre album « Devine combien je t’aime », ce programme tout doux réunit quatre histoires pour partager la magie de l’hiver et des fêtes.

Le petit lièvre brun et ses amis découvrent la neige, la nature et l’amitié, dans un univers tendre et poétique. .

Place du Général de Gaulle Soultz-sous-Forêts 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 47 25 accueil@la-saline.fr

English :

The little brown hare and his friends discover snow, nature and friendship in a tender, poetic world.

German :

Der kleine Feldhase und seine Freunde entdecken den Schnee, die Natur und die Freundschaft in einer zarten und poetischen Welt.

Italiano :

Il piccolo leprotto marrone e i suoi amici scoprono la neve, la natura e l’amicizia in un mondo tenero e poetico.

Espanol :

La liebre marrón y sus amigos descubren la nieve, la naturaleza y la amistad en un mundo tierno y poético.

L’événement Cinéma Le Noël du petit lièvre brun Soultz-sous-Forêts a été mis à jour le 2025-09-20 par Office de tourisme de l’Alsace Verte