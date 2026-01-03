Cinéma Le Pays d’Arto

1bis rue de la Parro Mur-de-Barrez Aveyron

Tarif : – – EUR

30

Tarif enfant

abonnement (10 séances)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-02-02

fin : 2026-02-02

Date(s) :

2026-02-02

Drame de Tamara Stepanyan avec Camille Cottin, Zar Amir Ebrahimi, Shant Hovhannisyan. Durée 1h44min

Céline arrive pour la première fois en Arménie afin de régulariser la mort d’Arto, son mari. Elle découvre qu’il lui a menti, qu’il a fait la guerre, usurpé son identité, et que ses anciens amis le tiennent pour un déserteur. Commence pour elle un nouveau voyage, à la rencontre du passé d’Arto invalides des combats de 2020, vétérans de guerre, hantises d’une guerre qui n’en finit jamais. Une femme court après un fantôme. Comment faire pour l’enterrer ? Peut-on sauver les morts ? 30 .

1bis rue de la Parro Mur-de-Barrez 12600 Aveyron Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Drama by Tamara Stepanyan with Camille Cottin, Zar Amir Ebrahimi, Shant Hovhannisyan. Running time: 1h44min

L’événement Cinéma Le Pays d’Arto Mur-de-Barrez a été mis à jour le 2025-12-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)