Cinéma Le pays d’Arto salle des fêtes Pomarez

Cinéma Le pays d’Arto

salle des fêtes 61 Rue de la Mairie Pomarez Landes

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Céline arrive en Arménie afin de régulariser la mort d’Arto, son mari. Elle découvre qu’il lui a menti, qu’il a fait la guerre, usurpé son identité, et que ses anciens amis le tiennent pour un déserteur. Commence pour elle un nouveau voyage, à la rencontre du passé d’Arto.

Céline arrive en Arménie afin de régulariser la mort d’Arto, son mari. Elle découvre qu’il lui a menti, qu’il a fait la guerre, usurpé son identité, et que ses anciens amis le tiennent pour un déserteur. Commence pour elle un nouveau voyage, à la rencontre du passé d’Arto. Une femme court après un fantôme. Comment faire pour l’enterrer ? Peut-on sauver les morts ? .

salle des fêtes 61 Rue de la Mairie Pomarez 40360 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 75 38 48 mediatheques@cc-luys.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cinéma Le pays d’Arto

Céline arrives in Armenia to deal with the death of her husband Arto. She discovers that he lied to her, that he fought in the war, that he usurped her identity, and that his former friends consider him a deserter. She embarks on a new journey to discover Arto’s past.

L’événement Cinéma Le pays d’Arto Pomarez a été mis à jour le 2026-01-30 par Landes Chalosse