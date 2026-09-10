Informations pratiques

Chambray-lès-Tours

Cinéma Le Petit Nicolas

2 Place de Voru Chambray-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2027-02-25 14:30:00

fin : 2027-02-25 16:15:00

Date(s) :

2027-02-25

Ciné-mômes Le Petit Nicolas, qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ?

Film d’animation réalisé par Amandine Fredon et Benjamin Massoubre (France, 2022).

Penchés sur une large feuille blanche quelque part entre Montmartre et Saint-Germain-des-Prés, Jean-Jacques Sempé et René Goscinny donnent vie à un petit garçon rieur et malicieux, le Petit Nicolas. Entre camaraderie, disputes, bagarres, jeux, bêtises, et punitions à la pelle, Nicolas vit une enfance faite de joies et d’apprentissages. Au fil du récit, le garçon se glisse dans l’atelier de ses créateurs, et les interpelle avec drôlerie. Sempé et Goscinny lui raconteront leur rencontre, leur amitié, mais aussi leurs parcours, leurs secrets et leur enfance.

Le ciné des kids à la Médiathèque : écouter, regarder mais aussi discuter les uns avec les autres à la fin de la projection.

À partir de 7 ans .

2 Place de Voru Chambray-lès-Tours 37170 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 43 17 43

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English :

Even in *Little Nicholas*: What Are We Waiting For to Be Happy?

L’événement Cinéma Le Petit Nicolas Chambray-lès-Tours a été mis à jour le 2026-09-10 par ADT 37