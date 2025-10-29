Cinéma Le peuple loup Place Gambetta Roquefort

Cinéma Le peuple loup

Place Gambetta Foyer Municipal Roquefort Landes

Tarif : 22.5 – 22.5 – EUR

Début : 2025-10-29

fin : 2025-10-29

2025-10-29

En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, une jeune fille de 11 ans, aide son père à chasser la dernière meute de loups. Mais un jour, lors d’une battue en forêt, Robyn rencontre Mebh, petite fille le jour, louve la nuit. Désormais pour Robyn, ayant rejoint elle aussi le peuple des loups, la menace ne vient plus des loups, mais bien des hommes ! .

Place Gambetta Foyer Municipal Roquefort 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 11 18

English : Cinéma Le peuple loup

Animation, Adventure

In Ireland, at a time of superstition and magic, Robyn, an 11-year-old girl, helps her father hunt the last pack of wolves. But one day, during a hunt in the forest, Robyn meets Mebh, a little girl by day, a wolf by night.

German : Cinéma Le peuple loup

Animation, Abenteuer

In Irland, zur Zeit des Aberglaubens und der Magie, hilft die elfjährige Robyn ihrem Vater bei der Jagd auf das letzte Wolfsrudel. Doch eines Tages trifft Robyn bei einer Treibjagd im Wald auf Mebh, die tagsüber ein kleines Mädchen und nachts eine Wölfin ist.

Italiano :

Animazione, avventura

In Irlanda, in un’epoca di superstizione e magia, Robyn, una ragazzina di 11 anni, aiuta il padre a cacciare l’ultimo branco di lupi. Ma un giorno, durante una battuta di caccia nella foresta, Robyn incontra Mebh, una bambina di giorno e un lupo di notte.

Espanol : Cinéma Le peuple loup

Animación, Aventura

En Irlanda, en una época de superstición y magia, Robyn, una niña de 11 años, ayuda a su padre a cazar la última manada de lobos. Pero un día, durante una cacería en el bosque, Robyn conoce a Mebh, una niña de día y una loba de noche.

