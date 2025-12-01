Cinéma Le Pôle Express Brienne-le-Château

Cinéma Le Pôle Express

Une sortie cinéma à Brienne-le-Château, ça vous dit ?

Pour les fêtes de fin d’année, l’Association des donneurs de sang de Brienne-le-Château vous convie à un après-midi convivial autour de la projection d’un film ! Et en plus, le pop corn est offert !

Découvrez ou redécouvrez le film Le Pôle Express , un film de Noël réalisé par Robert Zemeckis avec notamment Tom Hanks parmi les acteurs.

Synopsis Un jeune garçon qui se met à douter de l’existence du père Noël monte dans un train mystérieux en partance pour le pôle Nord. À mesure que le Pôle Express s’enfonce dans des contrées enchantées, l’aventure est au rendez-vous et les jeunes passagers prennent conscience de l’étendue de leurs dons.

Place de l’église Brienne-le-Château 10500 Aube Grand Est +33 6 17 45 37 55

