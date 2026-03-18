Cinéma Le printemps du cinéma Mutzig
Cinéma Le printemps du cinéma Mutzig lundi 23 mars 2026.
Cinéma Le printemps du cinéma
39 rue du Château Mutzig Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-03-23
fin : 2026-03-24
Date(s) :
2026-03-23
Le Printemps du Cinéma revient du dimanche 22 au mardi 24 mars 2026 inclus.
Durant ces 3 jours, les cinémas seront très heureux d’accueillir l’ensemble des publics au tarif exceptionnel de 5 euros la séance .
39 rue du Château Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 40 97 20
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L’événement Cinéma Le printemps du cinéma Mutzig a été mis à jour le 2026-03-14 par Espace Rohan de Mutzig