Cinéma Le répondeur Lauterbourg
Cinéma Le répondeur Lauterbourg samedi 27 septembre 2025.
Cinéma Le répondeur
4 Allée des Cygnes Lauterbourg Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-09-27 20:00:00
fin : 2025-09-27
Date(s) :
2025-09-27
Comédie de Fabienne Godet avec Salif Cissé, Denis Podalydès, Aure Atika….
Baptiste, imitateur de talent, ne parvient pas à vivre de son art. Un jour, il est approché par Pierre Chozène, romancier célèbre mais discret, constamment dérangé par les appels incessants de son éditeur, sa fille, son ex-femme… Pierre, qui a besoin de calme pour écrire son texte le plus ambitieux, propose alors à Baptiste de devenir son ‘répondeur’ en se faisant passer pour lui au téléphone… Peu à peu, celui-ci ne se contente pas d’imiter l’écrivain il développe son personnage ! .
4 Allée des Cygnes Lauterbourg 67630 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 94 80 28
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Cinéma Le répondeur Lauterbourg a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg