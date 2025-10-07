Cinéma Le répondeur Saint-Jean-Ligoure
Cinéma Le répondeur Saint-Jean-Ligoure mardi 7 octobre 2025.
Cinéma Le répondeur
Salle des fêtes Saint-Jean-Ligoure Haute-Vienne
Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-07
fin : 2025-10-07
Date(s) :
2025-10-07
CinéPlus Limousin, avec le soutien de la Municipalité, vous propose une soirée cinéma avec la projection du film « Le répondeur ».
Synopsis « Baptiste, imitateur de talent, ne parvient pas à vivre de son art. Un jour, il est approché par Pierre Chozène, romancier célèbre mais discret, constamment dérangé par les appels incessants de son éditeur, sa fille et son ex-femme. Pierre, qui a besoin de calme pour écrire son texte le plus ambitieux, propose alors à Baptiste de devenir son « répondeur » en se faisant passer pour lui au téléphone. Peu à peu, celui-ci ne se contente pas d’imiter l’écrivain il développe son personnage. » .
Salle des fêtes Saint-Jean-Ligoure 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 61 83
English : Cinéma Le répondeur
German : Cinéma Le répondeur
Italiano :
Espanol : Cinéma Le répondeur
L’événement Cinéma Le répondeur Saint-Jean-Ligoure a été mis à jour le 2025-09-11 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus