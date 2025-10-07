Cinéma Le répondeur Saint-Jean-Ligoure

Cinéma Le répondeur Saint-Jean-Ligoure mardi 7 octobre 2025.

Cinéma Le répondeur

Salle des fêtes Saint-Jean-Ligoure Haute-Vienne

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-07

fin : 2025-10-07

Date(s) :

2025-10-07

CinéPlus Limousin, avec le soutien de la Municipalité, vous propose une soirée cinéma avec la projection du film « Le répondeur ».

Synopsis « Baptiste, imitateur de talent, ne parvient pas à vivre de son art. Un jour, il est approché par Pierre Chozène, romancier célèbre mais discret, constamment dérangé par les appels incessants de son éditeur, sa fille et son ex-femme. Pierre, qui a besoin de calme pour écrire son texte le plus ambitieux, propose alors à Baptiste de devenir son « répondeur » en se faisant passer pour lui au téléphone. Peu à peu, celui-ci ne se contente pas d’imiter l’écrivain il développe son personnage. » .

Salle des fêtes Saint-Jean-Ligoure 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 61 83

English : Cinéma Le répondeur

German : Cinéma Le répondeur

Italiano :

Espanol : Cinéma Le répondeur

L’événement Cinéma Le répondeur Saint-Jean-Ligoure a été mis à jour le 2025-09-11 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus