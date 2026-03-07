Cinéma Le retour du projectionniste

Salle des fêtes Saint-Martin-en-Vercors Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 20:00:00

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

Un film d’Orkhan Aghazadeh. Dans une région reculée des montagnes du Caucase,en Azerbaïdjan, Samid, réparateur de télévision,dépoussière son vieux projecteur 35mm de l’ère

soviétique et rêve de rouvrir le cinéma de son village.

.

Salle des fêtes Saint-Martin-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 68

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A film by Orkhan Aghazadeh. In a remote region of the Caucasus mountains in Azerbaijan, Samid, a television repairman, dusts off his old Soviet-era 35mm projector and dreams of reopening his village cinema

and dreams of reopening his village cinema.

L’événement Cinéma Le retour du projectionniste Saint-Martin-en-Vercors a été mis à jour le 2026-03-07 par Office de Tourisme Vercors Drôme