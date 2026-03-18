Cinéma Le Rêve Américain

Camarès Aveyron

Tarif : – – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Tarif normal

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-20

Séances les vendredi et samedi à 21h et le dimanche à 17h. Un film par semaine à l’affiche.

de Anthony MARCIANO avec Jean-Pascal Zadi, Raphaël Quenard, Olga Mouak

Personne n’aurait parié sur Jérémy, coincé derrière le comptoir d’un vidéo club à Amiens, ou sur Bouna, lorsqu’il faisait des ménages à l’aéroport d’Orly. Sans contacts, sans argent et avec un niveau d’anglais plus qu’approximatif, rien ne les prédestinait à devenir des agents qui comptent en NBA. Inspiré d’une histoire vraie, ce film raconte le parcours de deux outsiders qui, ont bravé tous les obstacles pour réaliser leur Rêve Américain.

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Camarès 12360 Aveyron Occitanie +33 5 65 49 52 13 cinemaletemple.camares@orange.fr

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English :

Screenings Fridays and Saturdays at 9pm and Sundays at 5pm. One film per week.

L’événement Cinéma Le Rêve Américain Camarès a été mis à jour le 2026-03-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)