Cinéma Le Rêve américain Salle polyvalente Vallon-en-Sully

Cinéma Le Rêve américain

Salle polyvalente Route de Nassigny Vallon-en-Sully Allier

Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR

Tarif réduit

-16 ans, Carte Mobilité Inclusion

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 20:30:00

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

Film de Anthony Marciano avec Raphaël Quenard, Jean-Pascal Zadi.

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Salle polyvalente Route de Nassigny Vallon-en-Sully 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 73 01 98 udaar03@wanadoo.fr

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English :

Film by Anthony Marciano with Raphaël Quenard, Jean-Pascal Zadi.

L’événement Cinéma Le Rêve américain Vallon-en-Sully a été mis à jour le 2026-03-23 par Montluçon Tourisme