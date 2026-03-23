Cinéma Le Rêve américain Salle polyvalente Vallon-en-Sully
Cinéma Le Rêve américain Salle polyvalente Vallon-en-Sully mercredi 1 avril 2026.
Cinéma Le Rêve américain
Salle polyvalente Route de Nassigny Vallon-en-Sully Allier
Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR
Tarif réduit
-16 ans, Carte Mobilité Inclusion
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 20:30:00
fin : 2026-04-01
Date(s) :
2026-04-01
Film de Anthony Marciano avec Raphaël Quenard, Jean-Pascal Zadi.
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Salle polyvalente Route de Nassigny Vallon-en-Sully 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 73 01 98 udaar03@wanadoo.fr
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English :
Film by Anthony Marciano with Raphaël Quenard, Jean-Pascal Zadi.
L’événement Cinéma Le Rêve américain Vallon-en-Sully a été mis à jour le 2026-03-23 par Montluçon Tourisme
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