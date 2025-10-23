Cinéma | Le Robot Sauvage | Cayres Cayres

Salle des volcans Cayres Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-10-23 14:00:00

2025-10-23

Le Robot Sauvage suit l’incroyable épopée d’un robot, l’unité ROZZUM 7134 alias “Roz”, qui après avoir fait naufrage sur une île déserte doit apprendre à s’adapter à un environnement hostile en nouant petit à petit des relations avec les animaux de l’île.

English :

Le Robot Sauvage follows the incredible story of a robot, the ROZZUM 7134 unit aka ?Roz?, who after being shipwrecked on a desert island must learn to adapt to a hostile environment by gradually building relationships with the island’s animals.

German :

Der wilde Roboter folgt der unglaublichen Reise eines Roboters, der Einheit ROZZUM 7134 alias ?Roz?, der nach einem Schiffbruch auf einer einsamen Insel lernen muss, sich an die feindliche Umgebung anzupassen, indem er allmählich Beziehungen zu den Tieren der Insel aufbaut.

Italiano :

Le Robot Sauvage segue l’incredibile storia di un robot, l’unità ROZZUM 7134 detta « Roz », che, dopo essere naufragato su un’isola deserta, deve imparare ad adattarsi a un ambiente ostile stringendo gradualmente rapporti con gli animali dell’isola.

Espanol :

Le Robot Sauvage sigue la increíble historia de un robot, la unidad ROZZUM 7134 alias ?Roz? que, tras naufragar en una isla desierta, tiene que aprender a adaptarse a un entorno hostil entablando poco a poco relaciones con los animales de la isla.

