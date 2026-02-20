Cinéma Le Royal pièce de théâtre Le carrosse à Josette Condé-sur-Noireau Condé-en-Normandie

Cinéma Le Royal pièce de théâtre Le carrosse à Josette

La troupe locale Les pièces rapportées jouera sa pièce Le carrosse à Josette le vendredi 6 mars à 21 h au cinéma Le Roya. Cette pièce signée Jean-Pierre Mourice sera jouée au profit de l’association Handy Rare et Poly.

Handy Rare et Poly est une association locale normande de parents d’enfants polyhandicapés qui regroupe des familles dont un enfant souffre de polyhandicap ou de handicap rare entraînant une extrême dépendance dans tous les actes de la vie quotidienne.

Tarifs Adultes 8€ étudiants 4€

Réservation possible auprès de mf-jp.mourice@orange.fr .

Condé-sur-Noireau Cinéma Le Royal Condé-en-Normandie 14110 Calvados Normandie mf-jp.mourice@orange.fr

English : Cinéma Le Royal pièce de théâtre Le carrosse à Josette

Cinéma Le Royal: play Le carrosse à Josette (Josette’s carriage)

