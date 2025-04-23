Cinéma « Certains l’aiment chauve » Dun-le-Palestel
Cinéma « Certains l’aiment chauve » Dun-le-Palestel mercredi 3 décembre 2025.
Cinéma Le million
Salle Apollo Dun-le-Palestel Creuse
Projection du film Le million , à 20h30, salle Apollo , durée du film 1h28 .
Salle Apollo Dun-le-Palestel 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 81 58 72
