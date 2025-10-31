Cinéma Le secret des mésanges Cinéma Labor Dieulefit
Cinéma Le secret des mésanges
Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit
Début : 2025-10-31 17:00:00
fin : 2025-11-02
2025-10-31
film d’animation
Durée 1h 17mnde Antoine Lanciaux
Par Antoine Lanciaux, Pierre-Luc Granjon
Avec Lucie Léontiadis, Anton Souverbie-Giorgis, Marina Le Guenne
Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 41 57 cinelabor@gmail.com
English :
animated film
Running time 1h 17mnde Antoine Lanciaux
By Antoine Lanciaux, Pierre-Luc Granjon
With Lucie Léontiadis, Anton Souverbie-Giorgis, Marina Le Guenne
German :
animationsfilm
Dauer 1h 17mnde Antoine Lanciaux
Von Antoine Lanciaux, Pierre-Luc Granjon
Mit Lucie Léontiadis, Anton Souverbie-Giorgis, Marina Le Guenne
Italiano :
film d’animazione
Durata 1h 17mnde Antoine Lanciaux
Di Antoine Lanciaux, Pierre-Luc Granjon
Con Lucie Léontiadis, Anton Souverbie-Giorgis, Marina Le Guenne
Espanol :
película de animación
Duración 1h 17mnde Antoine Lanciaux
Por Antoine Lanciaux, Pierre-Luc Granjon
Con Lucie Léontiadis, Anton Souverbie-Giorgis, Marina Le Guenne
