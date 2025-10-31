Cinéma Le secret des mésanges Cinéma Labor Dieulefit

Cinéma Le secret des mésanges Cinéma Labor Dieulefit vendredi 31 octobre 2025.

Cinéma Le secret des mésanges

Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 17:00:00

fin : 2025-11-02

Date(s) :

2025-10-31

film d’animation

Durée 1h 17mnde Antoine Lanciaux

Par Antoine Lanciaux, Pierre-Luc Granjon

Avec Lucie Léontiadis, Anton Souverbie-Giorgis, Marina Le Guenne

.

Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 41 57 cinelabor@gmail.com

English :

animated film

Running time 1h 17mnde Antoine Lanciaux

By Antoine Lanciaux, Pierre-Luc Granjon

With Lucie Léontiadis, Anton Souverbie-Giorgis, Marina Le Guenne

German :

animationsfilm

Dauer 1h 17mnde Antoine Lanciaux

Von Antoine Lanciaux, Pierre-Luc Granjon

Mit Lucie Léontiadis, Anton Souverbie-Giorgis, Marina Le Guenne

Italiano :

film d’animazione

Durata 1h 17mnde Antoine Lanciaux

Di Antoine Lanciaux, Pierre-Luc Granjon

Con Lucie Léontiadis, Anton Souverbie-Giorgis, Marina Le Guenne

Espanol :

película de animación

Duración 1h 17mnde Antoine Lanciaux

Por Antoine Lanciaux, Pierre-Luc Granjon

Con Lucie Léontiadis, Anton Souverbie-Giorgis, Marina Le Guenne

L’événement Cinéma Le secret des mésanges Dieulefit a été mis à jour le 2025-10-13 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux