Cinéma Le secret des mésanges Saint-Martin-en-Vercors

Salle des fêtes Saint-Martin-en-Vercors Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-17 18:30:00
fin : 2025-12-17
Date(s) :
2025-12-17
Projection du film Le secret des mésanges de Antoine Lanciaux
Tout public 1h17
Organisé par le Comité des Fêtes de Saint Martin en Vercors, en partenariat avec la FOL de la Drôme.
Salle des fêtes Saint-Martin-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes comitedesfetesdestmartin@gmail.com
English :
Screening of Le secret des mésanges by Antoine Lanciaux
All audiences 1h17
Organized by the Comité des Fêtes de Saint Martin en Vercors, in partnership with the FOL de la Drôme.
German :
Vorführung des Films Le secret des mésanges von Antoine Lanciaux
Für alle Altersgruppen 1h17
Organisiert vom Festkomitee von Saint Martin en Vercors, in Partnerschaft mit der FOL de la Drôme.
Italiano :
Proiezione di Le secret des mésanges di Antoine Lanciaux
Per tutti i pubblici 1h17
Organizzato dal Comitato delle Feste di Saint Martin en Vercors, in collaborazione con il FOL de la Drôme.
Espanol :
Proyección de Le secret des mésanges de Antoine Lanciaux
Todos los públicos 1h17
Organizado por el Comité des Fêtes de Saint Martin en Vercors, en colaboración con el FOL de la Drôme.
