Cinéma Le secret des mésanges Saint-Martin-en-Vercors

Cinéma Le secret des mésanges

Salle des fêtes Saint-Martin-en-Vercors Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17 18:30:00

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-17

Projection du film Le secret des mésanges de Antoine Lanciaux

Tout public 1h17

Organisé par le Comité des Fêtes de Saint Martin en Vercors, en partenariat avec la FOL de la Drôme.

Salle des fêtes Saint-Martin-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes comitedesfetesdestmartin@gmail.com

English :

Screening of Le secret des mésanges by Antoine Lanciaux

All audiences 1h17

Organized by the Comité des Fêtes de Saint Martin en Vercors, in partnership with the FOL de la Drôme.

German :

Vorführung des Films Le secret des mésanges von Antoine Lanciaux

Für alle Altersgruppen 1h17

Organisiert vom Festkomitee von Saint Martin en Vercors, in Partnerschaft mit der FOL de la Drôme.

Italiano :

Proiezione di Le secret des mésanges di Antoine Lanciaux

Per tutti i pubblici 1h17

Organizzato dal Comitato delle Feste di Saint Martin en Vercors, in collaborazione con il FOL de la Drôme.

Espanol :

Proyección de Le secret des mésanges de Antoine Lanciaux

Todos los públicos 1h17

Organizado por el Comité des Fêtes de Saint Martin en Vercors, en colaboración con el FOL de la Drôme.

