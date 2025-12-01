Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Cinéma Le Tableau Bourdeaux

Cinéma Le Tableau Bourdeaux mardi 16 décembre 2025.

Cinéma Le Tableau

Salle des Fêtes Bourdeaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-16 18:30:00
fin : 2025-12-16

Date(s) :
2025-12-16

Film de Jean-François Laguionie, 1h16,
  .

Salle des Fêtes Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 33 31  bibli-bourdeaux@wanadoo.fr

English :

Film by Jean-François Laguionie, 1h16,

German :

Film von Jean-François Laguionie, 1h16,

Italiano :

Film di Jean-François Laguionie, 1 ora e 16 minuti,

Espanol :

Película de Jean-François Laguionie, 1 h 16 min,

L’événement Cinéma Le Tableau Bourdeaux a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux