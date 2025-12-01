Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Cinéma Le Templiers En fanfare, ciné-tricot Place du Temple Montélimar dimanche 14 décembre 2025.

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-12-14 14:00:00
2025-12-14

1h44
Cannes Première 2024
Réalisé par Emmanuel Courcol
Avec Benjamin Lavernhe, Pierre Lottin, Sarah Suco
France comédie dramatique
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77  cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

English :

1h44
Cannes Premiere 2024
Directed by Emmanuel Courcol
With Benjamin Lavernhe, Pierre Lottin, Sarah Suco
France comedy-drama

German :

1h44
Cannes Premiere 2024
Regie: Emmanuel Courcol
Mit Benjamin Lavernhe, Pierre Lottin, Sarah Suco
Frankreich Komödie, Drama

Italiano :

1h44
Anteprima a Cannes 2024
Diretto da Emmanuel Courcol
Con Benjamin Lavernhe, Pierre Lottin, Sarah Suco
Francia commedia drammatica

Espanol :

1h44
Estreno en Cannes 2024
Dirigida por Emmanuel Courcol
Con Benjamin Lavernhe, Pierre Lottin, Sarah Suco
Francia comedia dramática

