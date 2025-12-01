Cinéma Le Templiers En fanfare, ciné-tricot Place du Temple Montélimar
Cinéma Le Templiers En fanfare, ciné-tricot Place du Temple Montélimar dimanche 14 décembre 2025.
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Début : 2025-12-14 14:00:00
fin : 2025-12-14
2025-12-14
1h44
Cannes Première 2024
Réalisé par Emmanuel Courcol
Avec Benjamin Lavernhe, Pierre Lottin, Sarah Suco
France comédie dramatique
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
English :
1h44
Cannes Premiere 2024
Directed by Emmanuel Courcol
With Benjamin Lavernhe, Pierre Lottin, Sarah Suco
France comedy-drama
German :
1h44
Cannes Premiere 2024
Regie: Emmanuel Courcol
Mit Benjamin Lavernhe, Pierre Lottin, Sarah Suco
Frankreich Komödie, Drama
Italiano :
1h44
Anteprima a Cannes 2024
Diretto da Emmanuel Courcol
Con Benjamin Lavernhe, Pierre Lottin, Sarah Suco
Francia commedia drammatica
Espanol :
1h44
Estreno en Cannes 2024
Dirigida por Emmanuel Courcol
Con Benjamin Lavernhe, Pierre Lottin, Sarah Suco
Francia comedia dramática
