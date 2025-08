Cinéma Le Vent dans les roseaux Place du Marcadieu Nay

Cinéma Le Vent dans les roseaux

Place du Marcadieu Espace Culturel du Pays de Nay Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5.6 – 5.6 – 5.6 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-08-03

fin : 2025-08-03

2025-08-03

Synopsis Eliette, une petite fille de huit ans, vit dans un pays où le roi a interdit la musique. Un troubadour venu d’Orient s’y fait confisquer ses instruments. Mais il est peu enclin à la servitude et rencontre Eliette qui a sculpté en cachette une flûte dans un roseau sauvage. Eliette et le troubadour se lient d’amitié. Ensemble ils vont mener le peuple à se libérer de la tyrannie. Cette histoire donne toute sa tonalité au long métrage Le Vent dans les roseaux (62 minutes) dans lequel La Chouette du cinéma, une présentatrice qui s’adresse aux enfants dans le public, offre cinq aventures autour de la liberté, avec des musiques originales et des héroïnes surprenantes. .

Place du Marcadieu Espace Culturel du Pays de Nay Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73 culture@paysdenay.fr

