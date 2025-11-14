Cinéma Left Handed Girl Cinéma Labor Dieulefit
Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit Drôme
Début : 2025-11-14 21:00:00
fin : 2025-11-16
2025-11-14
Drame
Durée 1h48mn
De Shih-Ching Tsou
Par Shih-Ching Tsou, Sean Baker
Avec Janel Tsai, Nina Ye, Shi-Yuan Ma
Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 41 57 cinelabor@gmail.com
English :
Drama
Running time 1h48mn
By Shih-Ching Tsou
By Shih-Ching Tsou, Sean Baker
With Janel Tsai, Nina Ye, Shi-Yuan Ma
German :
Drama
Dauer 1h48mn
Von Shih-Ching Tsou
Von Shih-Ching Tsou, Sean Baker
Mit Janel Tsai, Nina Ye, Shi-Yuan Ma
Italiano :
Drammatico
Durata 1h48mn
Di Shih-Ching Tsou
Di Shih-Ching Tsou, Sean Baker
Interpreti: Janel Tsai, Nina Ye, Shi-Yuan Ma
Espanol :
Drama
Duración 1h48mn
Por Shih-Ching Tsou
Por Shih-Ching Tsou, Sean Baker
Protagonizada por Janel Tsai, Nina Ye, Shi-Yuan Ma
