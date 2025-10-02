Cinéma | L’épreuve du feu | Landos Landos

Salle culturelle Landos Haute-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2025-10-02 20:00:00

fin : 2025-10-02

2025-10-02

Aurélien Peyre signe un premier film lumineux sur la fin de l’adolescence

Hugo le timide aime Queen, une esthéticienne aux courbes sensuelles, mais a honte d’elle devant ses amis. L’heure de s’affranchir du regard des autres ?

Salle culturelle Landos 43340 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Aurélien Peyre signs a luminous first film about the end of adolescence

Shy Hugo loves Queen, a sensually curvaceous beautician, but is ashamed of her in front of his friends. Is it time to free himself from the gaze of others?

German :

Aurélien Peyre hat einen hellen Debütfilm über das Ende der Adoleszenz gedreht

Der schüchterne Hugo liebt Queen, eine Kosmetikerin mit sinnlichen Kurven, schämt sich aber vor seinen Freunden für sie. Ist es an der Zeit, sich vom Blick der anderen zu befreien?

Italiano :

Aurélien Peyre realizza un luminoso film d’esordio sulla fine dell’adolescenza

Il timido Hugo ama Queen, un’estetista dalle curve sensuali, ma si vergogna di lei davanti agli amici. È arrivato il momento di liberarsi dallo sguardo degli altri?

Espanol :

Aurélien Peyre realiza una luminosa ópera prima sobre el final de la adolescencia

El tímido Hugo ama a Reina, una esteticista de curvas sensuales, pero se avergüenza de ella delante de sus amigos. ¿Ha llegado el momento de liberarse de la mirada de los demás?

L’événement Cinéma | L’épreuve du feu | Landos Landos a été mis à jour le 2025-09-24 par Office de Tourisme Sud Haute-Loire