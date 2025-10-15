Cinéma | L’Epreuve du feu Centre Culturel Langeac

Cinéma | L’Epreuve du feu Centre Culturel Langeac mercredi 15 octobre 2025.

Cinéma | L’Epreuve du feu

Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-15 20:30:00
fin : 2025-10-15

Date(s) :
2025-10-15

1h 45min | Comédie dramatique | De Aurélien Peyre | Par Aurélien Peyre | Avec Félix Lefebvre, Anja Verderosa, Suzanne Jouannet
  .

Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes   lecinemalangeadois@gmail.com

English :

1h 45min | Comédie dramatique | By Aurélien Peyre | With Félix Lefebvre, Anja Verderosa, Suzanne Jouannet

German :

1h 45min | Komödie, Drama | Von Aurélien Peyre | Von Aurélien Peyre | Mit Félix Lefebvre, Anja Verderosa, Suzanne Jouannet

Italiano :

1h 45min | Commedia drammatica | Di Aurélien Peyre | Con Félix Lefebvre, Anja Verderosa, Suzanne Jouannet

Espanol :

1h 45min | Comedia dramática | Por Aurélien Peyre | Con Félix Lefebvre, Anja Verderosa, Suzanne Jouannet

L’événement Cinéma | L’Epreuve du feu Langeac a été mis à jour le 2025-10-03 par Communauté de communes des rives Haut-Allier