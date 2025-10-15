Cinéma | L’Epreuve du feu Centre Culturel Langeac
Cinéma | L’Epreuve du feu
Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac Haute-Loire
Début : 2025-10-15 20:30:00
2025-10-15
1h 45min | Comédie dramatique | De Aurélien Peyre | Par Aurélien Peyre | Avec Félix Lefebvre, Anja Verderosa, Suzanne Jouannet
Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes lecinemalangeadois@gmail.com
English :
1h 45min | Comédie dramatique | By Aurélien Peyre | With Félix Lefebvre, Anja Verderosa, Suzanne Jouannet
German :
1h 45min | Komödie, Drama | Von Aurélien Peyre | Von Aurélien Peyre | Mit Félix Lefebvre, Anja Verderosa, Suzanne Jouannet
Italiano :
1h 45min | Commedia drammatica | Di Aurélien Peyre | Con Félix Lefebvre, Anja Verderosa, Suzanne Jouannet
Espanol :
1h 45min | Comedia dramática | Por Aurélien Peyre | Con Félix Lefebvre, Anja Verderosa, Suzanne Jouannet
