Cinéma Les 4 fantastiques (premiers pas) Lauterbourg

Cinéma Les 4 fantastiques (premiers pas) Lauterbourg samedi 25 octobre 2025.

Cinéma Les 4 fantastiques (premiers pas)

4 Allée des Cygnes Lauterbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-10-25 20:00:00

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

Drame de Alix Delaporte avec Alice Isaaz, Roschdy Zem, Vincent Elbaz…

Gabrielle 30 ans, intègre une prestigieuse émission de reportages. Elle doit très vite trouver sa place au sein d’une équipe de grands reporters…

Film d’action de Matt Shakman avec Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn…

Avec pour toile de fond un monde rétro-futuriste inspiré des années 1960, “ Les 4 Fantastiques Premiers pas ” de Marvel Studios présente la première Famille Marvel Reed Richards/M. Fantastique, Sue Storm/La Femme Invisible, Johnny Storm/La Torche Humaine et Ben Grimm/La Chose alors qu’ils affrontent leur plus grand défi. .

4 Allée des Cygnes Lauterbourg 67630 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 94 80 28

English :

Drama by Alix Delaporte with Alice Isaaz, Roschdy Zem, Vincent Elbaz…

Gabrielle, 30, joins a prestigious news program. She must quickly find her place among a team of top reporters…

German :

Drama von Alix Delaporte mit Alice Isaaz, Roschdy Zem, Vincent Elbaz…

Die 30-jährige Gabrielle tritt einer renommierten Reportage-Sendung bei. Sie muss sehr schnell ihren Platz in einem Team von großen Reportern finden…

Italiano :

Film drammatico di Alix Delaporte con Alice Isaaz, Roschdy Zem, Vincent Elbaz…

Gabrielle, 30 anni, entra in un prestigioso programma di informazione. Deve subito trovare il suo posto in una squadra di reporter di alto livello…

Espanol :

Drama de Alix Delaporte con Alice Isaaz, Roschdy Zem, Vincent Elbaz…

Gabrielle, de 30 años, se incorpora a un prestigioso programa de noticias. Rápidamente tiene que encontrar su lugar en un equipo de reporteros de primera…

L’événement Cinéma Les 4 fantastiques (premiers pas) Lauterbourg a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg