Cinéma Les aigles de la république Cinéma Labor Dieulefit

Cinéma Les aigles de la république
Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit Drôme
Début : 2025-12-12 21:00:00
fin : 2025-12-14
2025-12-12
Drame Thriller
Durée 2h 02 mn
De et par Tarik Saleh
Avec Fares Fares, Lyna Khoudri, Zineb Triki
Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 41 57 cinelabor@gmail.com
English :
Drama Thriller
Running time 2h 02 mn
By and about Tarik Saleh
Starring Fares Fares, Lyna Khoudri, Zineb Triki
German :
Drama Thriller
Dauer 2h 02 min
Von und mit Tarik Saleh
Mit Fares Fares, Lyna Khoudri, Zineb Triki
Italiano :
Drammatico Thriller
Durata 2h 02mn
Di e su Tarik Saleh
Interpreti: Fares Fares, Lyna Khoudri, Zineb Triki
Espanol :
Drama Thriller
Duración 2h 02 mn
Por y sobre Tarik Saleh
Protagonizada por Fares Fares, Lyna Khoudri, Zineb Triki
