Cinéma : Les Ailes de l’espoir de Werner Herzog, à l’occasion des Cafés Littéraires Place du Temple Montélimar

Informations pratiques

Montélimar

Cinéma : Les Ailes de l’espoir de Werner Herzog, à l’occasion des Cafés Littéraires

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 20:00:00

fin : 2026-10-08

Date(s) :

2026-10-08

Projection suivie d’un débat avec Corinne Morel Darleux, invitée pour son roman Chimères tropicales (Dalva).



Les Ailes de l’espoir (1999)

1h10 – vost



Réalisé par Werner Herzog

Allemagne / documentaire

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Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

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English :

Screening followed by a discussion with Corinne Morel Darleux, a guest speaking about her novel *Chimères tropicales* (Dalva).

*Wings of Hope* (1999)

1h10 – original version with subtitles

Directed by Werner Herzog

Germany / documentary

L’événement Cinéma : Les Ailes de l’espoir de Werner Herzog, à l’occasion des Cafés Littéraires Montélimar a été mis à jour le 2026-09-07 par Montélimar Tourisme Agglomération