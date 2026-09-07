Cinéma : Les Ailes de l’espoir de Werner Herzog, à l’occasion des Cafés Littéraires Place du Temple Montélimar
jeudi 8 octobre 2026 · Place du Temple · Montélimar
Informations pratiques
Montélimar
Cinéma : Les Ailes de l’espoir de Werner Herzog, à l’occasion des Cafés Littéraires
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 20:00:00
fin : 2026-10-08
Date(s) :
2026-10-08
Projection suivie d’un débat avec Corinne Morel Darleux, invitée pour son roman Chimères tropicales (Dalva).
Les Ailes de l’espoir (1999)
1h10 – vost
Réalisé par Werner Herzog
Allemagne / documentaire
.
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Screening followed by a discussion with Corinne Morel Darleux, a guest speaking about her novel *Chimères tropicales* (Dalva).
*Wings of Hope* (1999)
1h10 – original version with subtitles
Directed by Werner Herzog
Germany / documentary
L’événement Cinéma : Les Ailes de l’espoir de Werner Herzog, à l’occasion des Cafés Littéraires Montélimar a été mis à jour le 2026-09-07 par Montélimar Tourisme Agglomération
À voir aussi à Montelimar (Drôme)
- Cinéma Home Stories aux Templiers Place du Temple Montélimar 16 septembre 2026
- Lecture Histoires bidouillées Médiathèque Intercommunale Montélimar 16 septembre 2026
- Dry Leaf, Les Templiers, Montélimar 16 septembre 2026
- Cinéma Dry Leaf aux Templiers Place du Temple Montélimar 16 septembre 2026
- Les rendez-vous au MAC Les mots de Nicolas Bouvier Place Provence Montélimar 17 septembre 2026