Cinéma Les Bad Guys 2 Espace Gaume Hérisson
Cinéma Les Bad Guys 2 Espace Gaume Hérisson jeudi 30 octobre 2025.
Cinéma Les Bad Guys 2
Espace Gaume 21 rue Abbé Aury Hérisson Allier
Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR
Tarif réduit
-16 ans, Carte Mobilité Inclusion
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-30 15:00:00
fin : 2025-10-30
Date(s) :
2025-10-30
Film d’animation à partir de 6 ans, suivi d’une animation.
.
Espace Gaume 21 rue Abbé Aury Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 73 01 98 udaar03@wanadoo.fr
English :
Animated film for ages 6 and up, followed by an animation.
German :
Animationsfilm ab 6 Jahren, gefolgt von einer Animation.
Italiano :
Film d’animazione per bambini dai 6 anni in su, seguito da un’animazione.
Espanol :
Película de animación para niños a partir de 6 años, seguida de una animación.
L’événement Cinéma Les Bad Guys 2 Hérisson a été mis à jour le 2025-10-17 par Montluçon Tourisme