Cinéma Les bad Guys 2

Salle des fêtes La Chapelle-en-Vercors Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-10-17 18:30:00

fin : 2025-10-17 20:45:00

2025-10-17

Film Les bad Guys 2 Film de Pierre Perifel, Juan Pablo Sans -1h44

Tout public

Salle des fêtes La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 22 38 gestion@vertapop.fr

English :

Film Les bad Guys 2 Film by Pierre Perifel, Juan Pablo Sans -1h44

All audiences

German :

Film Les bad Guys 2 Film von Pierre Perifel, Juan Pablo Sans -1h44

Alle Zuschauer

Italiano :

Film I cattivi ragazzi 2 Film di Pierre Perifel, Juan Pablo Sans -1h44

Tutti gli spettatori

Espanol :

Película Les bad Guys 2 Película de Pierre Perifel, Juan Pablo Sans -1h44

Todos los públicos

L’événement Cinéma Les bad Guys 2 La Chapelle-en-Vercors a été mis à jour le 2025-10-07 par Office de Tourisme Vercors Drôme