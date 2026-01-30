Cinéma Les baroudeurs du Christ

salle des fêtes Mareuil en Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Cinéma Les baroudeurs du Christ, un film de Damien Boyer.

salle des fêtes Mareuil en Périgord 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 64 97 cinema@cine-passion24.com

English : Cinéma Les baroudeurs du Christ

A film by and starring Mathias Mlekuz, Philippe Rebbot.

L’événement Cinéma Les baroudeurs du Christ Mareuil en Périgord a été mis à jour le 2026-01-27 par Val de Dronne