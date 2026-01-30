Cinéma Les baroudeurs du Christ Mareuil en Périgord

Cinéma Les baroudeurs du Christ

Cinéma Les baroudeurs du Christ Mareuil en Périgord samedi 28 février 2026.

Cinéma Les baroudeurs du Christ

salle des fêtes Mareuil en Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28

Date(s) :
2026-02-28

Cinéma Les baroudeurs du Christ, un film de Damien Boyer.
Cinéma Les baroudeurs du Christ, un film de Damien Boyer.   .

salle des fêtes Mareuil en Périgord 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 64 97  cinema@cine-passion24.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cinéma Les baroudeurs du Christ

A film by and starring Mathias Mlekuz, Philippe Rebbot.

L’événement Cinéma Les baroudeurs du Christ Mareuil en Périgord a été mis à jour le 2026-01-27 par Val de Dronne