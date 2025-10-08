Cinéma : Les Blues Brothers Club seniors Quintinie – Procession Paris

Cinéma : Les Blues Brothers Club seniors Quintinie – Procession Paris mercredi 8 octobre 2025.

Cette projection met à l’honneur le film mythique Les Blues Brothers, véritable concentré de musique, de comédie et d’action.

Au programme :

Une histoire rocambolesque où deux frères en mission tentent de sauver l’orphelinat de leur enfance.

Une bande-son légendaire , portée par le blues, la soul et le rhythm'n'blues.

, portée par le blues, la soul et le rhythm’n’blues. Des scènes cultes, mêlant humour décalé, cascades spectaculaires et performances musicales inoubliables.

Un classique intemporel qui promet une séance pleine de rires, de groove et de bonne humeur.

(Re)vivez l’énergie déjantée et musicale du film culte Les Blues Brothers, une comédie explosive où humour, poursuites et rythmes endiablés s’entremêlent pour le plus grand plaisir du public.

Le mercredi 08 octobre 2025

de 14h30 à 17h00

gratuit

Inscription auprès du club séniors Quintinie – Procession

Tél. 01 53 69 94 76

Public adultes. A partir de 55 ans.

Date(s) : 2025-10-08T14:30:00+02:00_2025-10-08T17:00:00+02:00

Club seniors Quintinie – Procession 18, rue Bargue 75015 Paris

https://www.paris.fr/seniors-a-paris