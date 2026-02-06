CINÉMA Les bronzés font du ski Aubusson

CINÉMA Les bronzés font du ski

Grande Rue Aubusson Creuse

Début : 2026-02-21
2026-02-21

Je sens que ce soir, je vais conclure

Venez tous conclure place de la paix à Aubusson, lors de la projection du film Les Bronzés sans oublier vos combis !   .

Grande Rue Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine   aubussoncomitedesfetes@gmail.com

