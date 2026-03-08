Cinéma Les Contes du pommier Place du Temple Montélimar

Cinéma Les Contes du pommier Place du Temple Montélimar mercredi 8 avril 2026.

Cinéma Les Contes du pommier

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08
fin : 2026-04-19

Date(s) :
2026-04-08

Les Contes du pommier est un film d’animation réalisé par Jean-Claude Rozec, Patrik Pass, Léon Vidmar et David Sukup.
  .

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77  cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Les Contes du pommier is an animated film directed by Jean-Claude Rozec, Patrik Pass, Léon Vidmar and David Sukup.

L’événement Cinéma Les Contes du pommier Montélimar a été mis à jour le 2026-03-05 par Montélimar Tourisme Agglomération

Prochains événements à Montélimar