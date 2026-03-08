Cinéma Les Contes du pommier Place du Temple Montélimar
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Début : 2026-04-08
fin : 2026-04-19
2026-04-08
Les Contes du pommier est un film d’animation réalisé par Jean-Claude Rozec, Patrik Pass, Léon Vidmar et David Sukup.
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
English :
Les Contes du pommier is an animated film directed by Jean-Claude Rozec, Patrik Pass, Léon Vidmar and David Sukup.
L’événement Cinéma Les Contes du pommier Montélimar a été mis à jour le 2026-03-05 par Montélimar Tourisme Agglomération