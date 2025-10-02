Cinéma | Les derniers maîtres de la faux | Landos Landos

Cinéma | Les derniers maîtres de la faux | Landos Landos jeudi 2 octobre 2025.

Cinéma | Les derniers maîtres de la faux | Landos

Salle culturelle Landos Haute-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-02 14:30:00

fin : 2025-10-02

Date(s) :

2025-10-02

Documentaire de Bernard Peyrol, durée 1h31

Pont-Salomon, un simple hameau de cent âmes, va voir sa destinée basculer avec l’arrivée d’une industrie en 1842, celle de la faux. Les usines produiront jusqu’à 300 000 faux par an.

.

Salle culturelle Landos 43340 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Documentary by Bernard Peyrol, running time: 1:31

Pont-Salomon, a simple hamlet of a hundred souls, saw its destiny change with the arrival of the scythe industry in 1842. The factories produced up to 300,000 scythes a year.

German :

Dokumentarfilm von Bernard Peyrol, Dauer: 1h31

Pont-Salomon, ein einfacher Weiler mit 100 Seelen, ändert sein Schicksal mit der Ankunft einer Industrie im Jahr 1842, der Sensenherstellung. Die Fabriken werden bis zu 300.000 Sensen pro Jahr herstellen.

Italiano :

Documentario di Bernard Peyrol, durata: 1 ora e 31 minuti

Pont-Salomon, un semplice borgo di un centinaio di anime, vide il suo destino stravolto dall’arrivo di una nuova industria nel 1842: l’industria della falce. Le fabbriche producevano fino a 300.000 falci all’anno.

Espanol :

Documental de Bernard Peyrol, duración: 1 hora 31 minutos

Pont-Salomon, una sencilla aldea de un centenar de almas, vio cómo su destino daba un vuelco con la llegada de una nueva industria en 1842: la industria de las guadañas. Las fábricas producían hasta 300.000 guadañas al año.

L’événement Cinéma | Les derniers maîtres de la faux | Landos Landos a été mis à jour le 2025-09-24 par Office de Tourisme Sud Haute-Loire