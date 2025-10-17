Cinéma | Les Derniers Maîtres de la Faux Centre Culturel Langeac

Cinéma | Les Derniers Maîtres de la Faux

Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : 
Début : 2025-10-17 14:30:00
fin : 2025-10-17
Début : 2025-10-17 14:30:00
fin : 2025-10-17

Date(s) :
2025-10-17

1h 23min | Documentaire | De Bernard Peyrol
Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes   lecinemalangeadois@gmail.com

English :

1h 23min | Documentary | By Bernard Peyrol

German :

1h 23min | Dokumentarfilm | Von Bernard Peyrol

Italiano :

1h 23min | Documentario | Di Bernard Peyrol

Espanol :

1h 23min | Documental | Por Bernard Peyrol

L'événement Cinéma | Les Derniers Maîtres de la Faux Langeac a été mis à jour le 2025-10-03