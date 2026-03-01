Cinéma -Les dimanches ( en VOST)

39 rue du Château Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-15 19:00:00

fin : 2026-03-15 21:00:00

Date(s) :

2026-03-15

Ainara, 17 ans, élève dans un lycée catholique, s’apprête à passer son bac et à choisir son futur parcours universitaire. A la surprise générale, cette brillante jeune fille annonce à sa famille qu’elle souhaite participer à une période d’intégration dans un couvent afin d’embrasser la vie de religieuse. La nouvelle prend tout le monde au dépourvu. Si le père semble se laisser convaincre par les aspirations de sa fille, pour Maite, la tante d’Ainara, cette vocation inattendue est la manifestation d’un mal plus profond … .

39 rue du Château Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 40 97 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Cinéma -Les dimanches ( en VOST) Mutzig a été mis à jour le 2026-03-07 par Espace Rohan de Mutzig