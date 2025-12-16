Cinéma Les Échos du passé Bischwiller

Cinéma Les Échos du passé

31 rue de Vire Bischwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-01-27 20:00:00

fin : 2026-01-27 22:29:00

Date(s) :

2026-01-27

Quatre jeunes filles à quatre époques différentes. Alma, Erika, Angelika et Lenka passent leur adolescence dans la même ferme, au nord de l’Allemagne. Alors que la maison se transforme au fil du siècle, les échos du passé résonnent entre ses murs. Malgré les années qui les séparent, leurs vies semblent se répondre.

Prix du jury au festival de Cannes, cette œuvre est une expérience abstraite où l’image et le son sont d’une beauté contemplative.

Réalisatrice Mascha Schilinski.

Avec Hanna Heckt, Lena Urzendowsky, Laeni Geiseler.

Drame En VOST

Prix du jury Festival de Cannes 2025

English :

Four girls in four different eras. Alma, Erika, Angelika and Lenka spend their teenage years on the same farm in northern Germany. As the house transforms over the century, echoes of the past echo within its walls. Despite the years that separate them, their lives seem to respond to each other.

