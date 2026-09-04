Cinéma : Les Eléphants dans la brume Place du Temple Montélimar

Informations pratiques

Montélimar

Cinéma : Les Eléphants dans la brume

Place du Temple Cinéma des Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07

fin : 2026-10-13

Date(s) :

2026-10-07

Les Éléphants dans la brume

1h43 – vost



Un Certain Regard – Cannes 2026



Réalisé par Abinash Bikram Shah

Avec Pushpa Thing Lama, Deepika Yadav, Jasmin Bishwokarma

Népal / drame

.

Place du Temple Cinéma des Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

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English :

Elephants in the Mist

1h43 ? Original version with subtitles

Un Certain Regard ? Cannes 2026

Directed by Abinash Bikram Shah

Starring Pushpa Thing Lama, Deepika Yadav, Jasmin Bishwokarma

Nepal / Drama

L’événement Cinéma : Les Eléphants dans la brume Montélimar a été mis à jour le 2026-09-04 par Montélimar Tourisme Agglomération