UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Montélimar

Cinéma : Les Eléphants dans la brume Place du Temple Montélimar

mercredi 7 octobre 2026 · Place du Temple · Montélimar

Informations pratiques

Début
mercredi 7 octobre 2026
Fin
mardi 13 octobre 2026
Lieu
Place du Temple
Adresse
Cinéma des Templiers
Ville
26200 Montélimar
Département
Drôme
Tarif
5 5 5 Tarif réduit

Montélimar

Cinéma : Les Eléphants dans la brume

Place du Temple Cinéma des Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07
fin : 2026-10-13

Date(s) :
2026-10-07

Les Éléphants dans la brume
1h43 – vost

Un Certain Regard – Cannes 2026

Réalisé par Abinash Bikram Shah
Avec Pushpa Thing Lama, Deepika Yadav, Jasmin Bishwokarma
Népal / drame
  .

Place du Temple Cinéma des Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77  cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Elephants in the Mist
1h43 ? Original version with subtitles

Un Certain Regard ? Cannes 2026

Directed by Abinash Bikram Shah
Starring Pushpa Thing Lama, Deepika Yadav, Jasmin Bishwokarma
Nepal / Drama

L’événement Cinéma : Les Eléphants dans la brume Montélimar a été mis à jour le 2026-09-04 par Montélimar Tourisme Agglomération

À voir aussi à Montelimar (Drôme)