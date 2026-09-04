Cinéma : Les Eléphants dans la brume Place du Temple Montélimar
mercredi 7 octobre 2026 · Place du Temple · Montélimar
Informations pratiques
Montélimar
Cinéma : Les Eléphants dans la brume
Place du Temple Cinéma des Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07
fin : 2026-10-13
Date(s) :
2026-10-07
Les Éléphants dans la brume
1h43 – vost
Un Certain Regard – Cannes 2026
Réalisé par Abinash Bikram Shah
Avec Pushpa Thing Lama, Deepika Yadav, Jasmin Bishwokarma
Népal / drame
.
Place du Temple Cinéma des Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
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English :
Elephants in the Mist
1h43 ? Original version with subtitles
Un Certain Regard ? Cannes 2026
Directed by Abinash Bikram Shah
Starring Pushpa Thing Lama, Deepika Yadav, Jasmin Bishwokarma
Nepal / Drama
L’événement Cinéma : Les Eléphants dans la brume Montélimar a été mis à jour le 2026-09-04 par Montélimar Tourisme Agglomération
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