Cinéma Les enfants de la résistance Champdeniers
Cinéma Les enfants de la résistance Champdeniers jeudi 26 mars 2026.
Cinéma Les enfants de la résistance
Salle des fêtes Champdeniers Deux-Sèvres
Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-26
fin : 2026-03-26
Date(s) :
2026-03-26
Séance cinéma organisé par le Centre Socio Culturel Les Unis Vers en Val de Gâtine.
Pendant l’Occupation allemande durant la Seconde Guerre mondiale, François, Eusèbe et Lisa, trois enfants courageux, se lancent dans une aventure secrète résister aux nazis en plein cœur de la France. .
Salle des fêtes Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 25 62 27
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cinéma Les enfants de la résistance
L’événement Cinéma Les enfants de la résistance Champdeniers a été mis à jour le 2026-02-28 par CC Val de Gâtine