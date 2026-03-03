Cinéma Les enfants de la résistance

Salle des fêtes Champdeniers Deux-Sèvres

Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26

Séance cinéma organisé par le Centre Socio Culturel Les Unis Vers en Val de Gâtine.

Pendant l’Occupation allemande durant la Seconde Guerre mondiale, François, Eusèbe et Lisa, trois enfants courageux, se lancent dans une aventure secrète résister aux nazis en plein cœur de la France. .

Salle des fêtes Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 25 62 27

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cinéma Les enfants de la résistance

L’événement Cinéma Les enfants de la résistance Champdeniers a été mis à jour le 2026-02-28 par CC Val de Gâtine