Cinéma Les Enfants de la Résistance en Avant-Première

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-02-01

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Pendant l’occupation allemande durant la Seconde Guerre mondiale, François, Eusèbe et Lisa, trois enfants courageux, se lancent dans une aventure secrète résister aux nazis en plein cœur de la France.

Sabotages, messages cachés et évasions périlleuses, ils mènent des actions clandestines sous le nez de l’ennemi. L’audace et l’amitié sont leurs seules armes pour lutter contre l’injustice.

11 février 2026 en salle | Aventure, Drame, Famille, Historique

De Christophe Barratier Avec Lucas Hector, Nina Filbrandt, Octave Gerbi .

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

During the German occupation of World War II, François, Eusèbe and Lisa, three courageous children, embark on a secret adventure: resisting the Nazis in the heart of France.

L’événement Cinéma Les Enfants de la Résistance en Avant-Première Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-01-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)